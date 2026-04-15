Territorio Il Business Tour dell’American Society of Interior Designers fa tappa a Bari, l’evento con ITA e Farnesina

Gli spazi del Padiglione di Confartigianato Bari-BAT-Brindisi alla Fiera di Bari hanno ospitato l’incontro con una delegazione dell’American Society of Interior Designers, tra le principali realtà di riferimento negli Stati Uniti per il settore dell’interior design.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Italian Trade Agency (ITA – Italian Trade Agency | ITA Miami Italian Trade Agency) e MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), ha attivato un confronto diretto tra designer americani e imprese artigiane e MPMI di produzione del territorio.

Dopo una prima fase di presentazione istituzionale e aziendale, la giornata è entrata nel vivo con sessioni B2B strutturate, pensate per favorire relazioni concrete e sviluppi commerciali.

Il crescente interesse del mercato statunitense verso il Made in Italy – e in particolare verso il Made in Puglia, rappresenta oggi una leva strategica di crescita.

In questo contesto, il ruolo di Confartigianato evolve: non solo tutela, ma connessione tra imprese e mercati internazionali.

Un sistema che protegge, ma soprattutto abilita nuove opportunità di sviluppo.