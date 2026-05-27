Comunicati stampa SMEunited a confronto con la presidente von der Leyen sulle politiche a favore delle PMI

“Abbiamo presentato alla presidente von der Leyen una panoramica della realtà del settore dell’artigianato e delle PMI, sottolineando l’importanza di sviluppare politiche basate sulla maggioranza delle imprese della nostra economia”, ha affermato il presidente di SMEunited Davide Galli a seguito di un incontro tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il Consiglio di amministrazione di SMEunited.

Il presidente Galli ha insistito sul fatto che il principio “Think Small First” deve tradursi in decisioni politiche concrete: “Le microimprese con meno di 10 dipendenti costituiscono il 94% delle aziende in Europa, eppure veniamo ancora trattati come casi eccezionali. La legislazione deve essere concepita dal nostro punto di vista, includendo una valutazione sistematica degli impatti e l’integrazione di disposizioni a misura di PMI”.

SMEunited ha sottolineato che la semplificazione deve andare oltre la riduzione degli obblighi di rendicontazione e dovrebbe affrontare la questione del numero di norme da rispettare. Inoltre, gli imprenditori hanno chiesto misure pratiche quali orientamenti chiari, periodi di transizione ragionevoli e un approccio del tipo “prima consigliare, poi sanzionare”.

All’attuale contesto geopolitico, SMEunited ha sottolineato la necessità di stabilità e di accesso a energia a prezzi accessibili, mettendo in guardia contro misure distorsive. L’attenzione, ha sostenuto l’associazione, dovrebbe concentrarsi sull’efficienza, sugli investimenti nei sistemi energetici, comprese le reti e lo stoccaggio, e su un sostegno mirato.

SMEunited ha inoltre chiesto un rinnovato impegno per rafforzare il mercato unico, riducendo la frammentazione e garantendo un’attuazione e un’applicazione coerenti delle norme dell’UE in tutti gli Stati membri.

Guardando al futuro, l’organizzazione ha esortato la Commissione a garantire un forte sostegno alle PMI nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Ciò include finanziamenti accessibili, il coinvolgimento delle PMI nella governance e strumenti finanziari mirati a sostenere gli investimenti e l’innovazione.

Infine, i membri di SMEunited hanno invitato la Commissione ad applicare una sospensione temporanea dell’attuazione della direttiva sulla trasparenza retributiva. Sebbene SMEunited sostenga pienamente la riduzione del divario retributivo di genere, l’attuale calendario della direttiva non consente ai datori di lavoro delle PMI di valutare e adottare in modo approfondito i suoi requisiti

In conclusione, SMEunited ha sottolineato di essere pronta a collaborare con la Commissione europea per garantire che le politiche dell’UE producano risultati tangibili per le PMI in tutta Europa.