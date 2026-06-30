Territorio Al via la 15° edizione del Premio Moda Matera 2026: la Settimana della Cultura celebra il dialogo tra i popoli nel segno dello stile

Matera, già Capitale Europea della Cultura e oggi Capitale del Mediterraneo e del Dialogo 2026 insieme alla città marocchina di Tétouan, si prepara a diventare il centro nevralgico dello stile e della creatività internazionale. Prende il via la 15^ Edizione del Premio Moda, una rassegna dal forte respiro “Celebrativa” nata e orchestrata dall’APS “Officina della Cultura” ETS. È grazie alla tenacia, all’esperienza pluriennale e alla curatela magistrale dell’Associazione che questa manifestazione, anno dopo anno, si è imposta come un punto di riferimento nel panorama fashion. Attraverso la Settimana della Cultura, il Premio Moda propone un modo nuovo, profondo e visionario di raccontare il fashion system: non solo come estetica, ma come ponte culturale e strumento di dialogo tra i popoli del Mediterraneo e del mondo.

Un progetto ambizioso che vanta l’importante patrocinio e sostegno del Comune di Matera, dell’APT Basilicata – Regione Basilicata, della Fondazione Matera Basilicata 2029, di Confartigianato Imprese e che si avvale della storica collaborazione di INGEST, realtà da sempre vicina all’iniziativa.

Tre le date clou di questa edizione speciale, che accenderanno i luoghi più suggestivi della città dei Sassi:

· 8 Luglio 2026 ore 20:15 – Sezione Concorso (Piazza Vittorio Veneto, area Cine-Teatro “Guerrieri”): La prima serata vedrà protagonisti i giovani talenti emergenti provenienti da Italia, Francia e Serbia, pronti a contendersi l’ambito premio sotto i riflettori di una giuria

d’eccezione. La conduzione della serata è affidata alla sensibilità e all’eleganza di Ivana Pantaleo.

· 10 Luglio 2026 ore 20:15 – I Couturier (Piazza San Francesco d’Assisi): Ci si sposta nel salotto e cuore pulsante di Matera, proprio dove il Premio Moda ha mosso i suoi primi passi. In passerella sfileranno i grandi Fashion Designer italiani con importanti rappresentanze da Francia, Serbia, Marocco, Messico, Bolivia e Venezuela. Sul palco, a guidare la serata, ci sarà il noto presentatore TV Beppe Convertini, affiancato da Ivana Pantaleo.

· 12 Luglio 2026 ore 18:00 – Inaugurazione Mostra ModArt (Hub Temporaneo, Via del Corso): Spazio all’arte e al mito con l’apertura della 9^ edizione di Premio ModArt Cult Exhibition. In esposizione circa 20 outfit esclusivi che gli stilisti hanno voluto creare come omaggio all’icona senza tempo Brigitte Bardot. La mostra rimarrà aperta e fruibile al pubblico fino al 26 luglio 2026.

Dietro le quinte di questa imponente macchina organizzativa, guidata dalla sapiente direzione artistica di Enzo Centonze, si conferma il nucleo storico che da sempre, “senza se e senza ma”, supporta l’Associazione e decreta il successo del Premio: la regia e la coreografia sono firmate da Stefania Coralluzzo, figura storica e colonna portante della rassegna fin dalla sua nascita; la direzione del format è affidata allo stilista Paolo Fumarulo, mentre le pubbliche relazioni sono curate dal prezioso lavoro di Nicola Altomonte. La fotografia è a cura di Vincenzo Testa, Enzo Dell’Atti e Sandro Quarto. Il racconto mediatico della kermesse quest’anno sarà straordinario, grazie alla storica partnership con Fashion Channel e all’ingresso dei nuovi prestigiosi media partner internazionali di Celebre Magazine e Rinascimento Magazine, che documenteranno l’evento portando Matera e le sue eccellenze sulle platee globali, sia cartacee che digitali.

Il Premio Moda® 2026 si preannuncia ricco di ospiti illustri e sorprese. Tuttavia, per scoprire l’ufficialità, i dettagli e i grandi nomi della cultura e del giornalismo internazionale che impreziosiranno le serate, bisognerà attendere la conferenza stampa ufficiale.

L’appuntamento con i media è fissato per le ore 11:00 di mercoledì 8 luglio 2026, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, alla presenza delle massime istituzioni comunali e regionali