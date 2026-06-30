Territorio Oltre mille spettatori e 136 creazioni in passerella: la Sicily Fashion Week racconta l’eccellenza della moda artigiana siciliana

Oltre mille persone hanno assistito al grande Fashion Show della Sicily Fashion Week 2026, mentre 200 professionisti hanno lavorato dietro le quinte per garantire la riuscita della serata. In passerella sono sfilati 136 abiti, firmati da 17 stilisti siciliani, ciascuno dei quali ha presentato una collezione composta da otto creazioni, in una serata che ha celebrato il talento, la manifattura artigiana e la capacità della Sicilia di proporsi come punto di riferimento nel panorama della moda.

Sono questi i numeri che raccontano il successo della terza edizione della manifestazione promossa e organizzata da Confartigianato Imprese Sicilia, che ha trasformato Palermo, per una settimana, nella Capitale della moda artigiana dell’Isola, coinvolgendo buyer italiani e internazionali, giovani talenti, scuole di moda, imprese e operatori del settore.

Il Fashion Show di Villa Alliata Cardillo ha rappresentato il momento culminante dell’intera manifestazione. Una macchina organizzativa imponente ha visto impegnati 200 professionisti tra tecnici, stylist, truccatori, parrucchieri, fotografi, regia, sicurezza e personale di supporto, contribuendo a dare vita a uno spettacolo capace di coniugare eleganza, creatività e organizzazione.

“I numeri di questa edizione – dichiara il Presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Emanuele Alessandro Virzì – raccontano molto più del successo di una manifestazione. Raccontano una Sicilia che produce qualità, che crede nel valore dell’artigianato e che sa presentarsi ai mercati nazionali e internazionali con professionalità e visione. Oltre mille persone hanno scelto di vivere questa esperienza e duecento professionisti hanno lavorato dietro le quinte affinché tutto fosse perfetto. È la dimostrazione che attorno alla moda artigiana siciliana esiste un sistema che cresce, crea opportunità e genera economia. Continueremo a investire su questo progetto perché vogliamo che i nostri stilisti abbiano sempre più occasioni concrete di confronto con buyer e operatori del settore e perché crediamo che il Made in Sicily abbia tutte le potenzialità per affermarsi sui mercati internazionali”.

L’edizione 2026 conferma così la crescita costante della Sicily Fashion Week, divenuta ormai uno degli appuntamenti di riferimento per la promozione della moda artigiana siciliana. Un progetto che unisce tradizione, innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, valorizzando il lavoro delle imprese e offrendo nuove prospettive di sviluppo a un comparto che in Sicilia conta 1.873 imprese, di cui 1.013 artigiane, rappresentando uno dei settori più significativi della manifattura regionale.