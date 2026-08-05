Notizie La 40ª Rassegna di Moda sotto le Stelle conquista Ascoli Piceno: l’eleganza delle imprese del fashion fa sempre centro

La 40ª Rassegna di Moda sotto le Stelle di Ascoli Piceno si conferma un palcoscenico prestigioso per valorizzare la straordinaria qualità delle imprese artigiane del territorio. Anche l’edizione del quarantesimo anniversario, promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, non ha tradito le aspettative, confermandosi tra gli appuntamenti fashion più importanti del Centro Italia.

Lunedì 3 agosto 2026, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, oltre 40 imprese hanno messo in mostra il loro altissimo livello di competenza e creatività. Sartorie, atelier, orafi e produttori di calzature e accessori hanno incantato il numerosissimo pubblico con creazioni che raccontano storia, passione e straordinario talento: caratteristiche che rendono il Made in Italy – e, in questo caso, il Made in Marche – così apprezzato sui mercati nazionali e internazionali. Forte dell’autorevolezza conquistata in quarant’anni di attività, la Rassegna di Moda sotto le Stelle rappresenta una vetrina privilegiata per dare visibilità a queste imprese e ai loro prodotti, contribuendo a valorizzarne l’eccellenza. Ampio spazio è stato riservato anche ai giovani talenti, a conferma della volontà dell’evento di offrire un palcoscenico d’eccezione a chi desidera intraprendere questo percorso professionale.

A testimoniare il prestigio della manifestazione è stato anche il parterre delle autorità presenti, accolte dal Presidente territoriale di Confartigianato Enzo Mengoni, dal Vicepresidente vicario Andrea Rilli, dalla Vicepresidente territoriale Natascia Troli e dal Segretario generale Giorgio Menichelli: il Senatore Guido Castelli; l’Assessore regionale Francesca Pantaloni; la Presidente di SVEM-Sviluppo Europa Marche Monica Mancini Cilla, il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini; il Presidente nazionale di Confartigianato Moda Moreno Vignolini; la Presidente nazionale di Confartigianato Sarti e Stilisti Francesca Bracalenti; il Presidente nazionale di Confartigianato Abbigliamento Roberto Guaitoli; la Presidente e il Segretario di Confartigianato Marche, Moira Amaranti e Gilberto Gasparoni; Maddalena Lepretti (BPER Banca); Rolando Angeletti e Paolo Mariani (Confidi Uni.Co.); Sabrina Stazi (BIM Tronto); Giuseppe Amici (Unione Montana del Tronto e Valfluvione).

La Rassegna non è stata soltanto un grande evento dedicato alla moda, ma anche uno spettacolo coinvolgente, arricchito da diversi momenti di intrattenimento e dalla partecipazione straordinaria dell’ospite d’onore, la cantante Annalisa Minetti. Tra gli istanti più emozionanti della serata, il ricordo di Catia Mancini, stimata costumista e preziosa professionista del territorio, alla quale è stata dedicata questa quarantesima edizione. La conduzione della serata è stata affidata a Marco Moscatelli.

Un ringraziamento speciale alle imprese che hanno presentato le proprie creazioni: Abbati Alessia Fashionwear (San Benedetto del Tronto); Alfonzi Giorgia – Strade E Lune (Ascoli Piceno); Angela Cimini (Roccafluvione); Anna Maria Falconi (Ascoli Piceno); Atelier Dhana (Sant’Egidio alla Vibrata); Atelier Marra di Matteo Marucci (Ascoli Piceno); Beatrice Leonangeli (Pollenza);

Canullo Alessandro (Monte San Giusto); Cappellificio Complit SRL (Montappone); Carlo Salvatelli SRL (Montegranaro); Ceramiche Artistiche Monia Vallesi (Ascoli Piceno); Casetta Di Marzapane Bijoux di Ferri Stefania (Montegallo); Chicèchic di Delia Di Marco (Ascoli Piceno); Dhana Dream (Sant’Egidio alla Vibrata); Divine di Mandozzi SRL (Macerata); Dolce Vita Designer (Morrovalle); Donna & Baby (Castignano); E.GI. SRL (Sant’Angelo in Pontano); E9 SRL (Folignano); Eletta Palestini (San Benedetto del Tronto); Eredi Biondi Casilde (San Benedetto del Tronto); Giovanna Nicolai (Civitanova Marche); Giove SRL (Montecosaro); Gloria Cocci (Castignano); Halmanera Calzaturificio Beppe (Potenza Picena); KRI Group SRL (Porto Sant’Elpidio); La Maison Spose (Ascoli Piceno); Ladea SRL (Macerata); Lami di Patrizia Paradisi (Amandola); Marta Jane Alesiani (Force); Mia Atelier (Altidona); Newlad SRL (Corridonia); Nuovamente (Altidona); Olivia B Handmade (Ascoli Piceno); Paimar Headwear SRL (Montappone); Pancotto Caterina – Beach Vibes (Porto San Giorgio); Passione Intreccio di Marta Gattari (Sant’Angelo in Pontano); Punto Di Vista di Mariangela Magnifico (Ascoli Piceno); Raipan SRL (Macerata); Sabrina Bruni Couture (Grottammare); Sartorie Riunite SRL (Treia); Shoehub SRLS (Corridonia).

L’edizione 2026 ha avuto il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno. I Main Sponsor sono stati: BPER Banca, Bim Tronto, Camera di Commercio delle Marche, confidi Uni.Co., Unione Montana del Tronto e Valfluvione. L’evento è in collaborazione con Confartigianato Imprese Moda Nazionale, ANCoS Aps e rientra nella campagna di valorizzazione dell’artigianato delle micro e piccole imprese del settore, all’interno dell’iniziativa Eccellenza, la moda artigiana – Dove nasce lo stile italiano di Confartigianato Imprese.