Comunicati stampa Ex Ilva: positiva l’attenzione del Governo. Ora confronto reale e risposte concrete

Confartigianato, CNA e Casartigiani esprimono apprezzamento per l’attenzione del Governo sulla vertenza ex Ilva e sulle sue ricadute economiche, occupazionali e sociali, nonché per la proposta di una cabina di regia permanente a Palazzo Chigi.

Le organizzazioni hanno ribadito la necessità di coinvolgere tutti i Ministeri competenti, compresi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, richiesta rispetto alla quale il Governo ha manifestato disponibilità.

Per le tre Confederazioni dell’artigianato e delle pmi è ora fondamentale che il tavolo permanente e i sottotavoli annunciati dal Governo abbiano un carattere realmente operativo e rappresentino sedi di confronto concreto, con il coinvolgimento del Governo, della Regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.

Il confronto dovrà tradursi in tempi certi, responsabilità definite e verifica degli impegni, affrontando concretamente le questioni che da anni frenano il territorio: tutela dell’indotto e dell’occupazione, infrastrutture, porto e logistica, investimenti e diversificazione produttiva.

Confartigianato, CNA e Casartigiani sottolineano infine l’importanza di una strategia nazionale che tuteli tutti gli impianti siderurgici coinvolti, salvaguardandone il valore produttivo, strategico e occupazionale.