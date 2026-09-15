Categorie Le eccellenze artigiane di Confartigianato protagoniste al Milano Fashion&Jewels

Confartigianato Imprese ha partecipato, in qualità di partner, alla seconda edizione annuale di Milano Fashion&Jewels, la manifestazione internazionale dedicata ad accessori, gioielleria e proposte fashion che si è svolta a Fieramilano Rho, accompagnando una collettiva di imprese associate nell’importante attività di promozione e incontro con buyer e operatori provenienti dai principali mercati nazionali e internazionali.

La presenza di Confartigianato si inserisce in un contesto di particolare rilevanza per l’intero comparto moda – accessorio. Milano Fashion&Jewels è infatti uno degli appuntamenti strategici di Fashion Link Milano, il progetto che riunisce alcune delle più importanti manifestazioni fieristiche del settore: MICAM Milano per le calzature, MIPEL per la pelletteria e gli accessori, TheOneMilano per il prêt-à-porter femminile e le collezioni di ricerca e la stessa Milano Fashion&Jewels dedicata al mondo dell’accessorio moda e del gioiello. Un sistema integrato che valorizza le eccellenze produttive e creative italiane e favorisce l’incontro tra imprese, buyer e operatori internazionali.

La manifestazione rappresenta inoltre uno dei primi grandi appuntamenti che precedono la Milano Fashion Week, contribuendo ad accendere i riflettori internazionali sul saper fare manifatturiero italiano e sulle tendenze che caratterizzeranno la nuova stagione. Un’occasione importante per evidenziare il contributo delle imprese artigiane alla competitività del sistema moda, grazie a competenze specialistiche, creatività, cura del dettaglio e capacità di innovare nel solco della tradizione.

Confartigianato conferma il proprio impegno nella promozione e nella valorizzazione delle imprese artigiane del comparto moda e accessorio, sostenendo percorsi di crescita, visibilità e apertura ai mercati. La partecipazione con una collettiva di aziende associate testimonia la volontà dell’Associazione di accompagnare le imprese nei principali appuntamenti fieristici nazionali e internazionali, rafforzandone la presenza sui mercati e promuovendo i valori di qualità, autenticità e cultura manifatturiera che rappresentano il cuore del Made in Italy.