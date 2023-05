3 Maggio 2023, h. 14:10 ACCONCIATORI – A Verona “La bellezza è sostenibile” con l’evento conclusivo del progetto sulla sostenibilità nell’acconciatura

E’ giunto a conclusione il percorso del progetto europeo Erasmus GREEN SALON 2.0 “Future skills for a better life in Sustainable Salons”, sviluppato in partenariato con Belgio, Olanda e Spagna, che intende sperimentare metodologie e strumenti formativi per studenti, scuole, dipendenti e altri stakeholder nel settore hair & beauty, volti a migliorare la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente.

Al progetto, che punta anche a definire il profilo del parrucchiere nel 2030 dal punto di vista della sostenibilità, della tecnologia e delle competenze imprenditoriali, ha partecipato per l’Italia Camera Italiana dell’Acconciatura con la rappresentante internazionale Tiziana Chiorboli, Presidente di Confartigianato Acconciatori, con la collaborazione operativa di IVL, Confartigianato del Veneto Formazione, che ha anche curato la giornata conclusiva, che si svolgerà a Verona presso l’Hotel Leon d’Oro.

Di grande interesse gli output generati dal progetto, dall’elaborazione di un sistema semplificato per valutare la sostenibilità ambientale che possa essere utilizzato sia nelle scuole sia nei saloni, alla produzione di strumenti online per l’autovalutazione del livello di competenza sui temi ambientali, nonché la realizzazione di materiale didattico per le scuole e la formazione extracurricolare sulla sostenibilità nel salone di parrucchiere ‘green’ disponibile in italiano, inglese, spagnolo e fiammingo.

Il tema della sostenibilità sarà quindi al centro dei lavori ma declinato nell’ottica della crescita dei professionisti del benessere e dell’appeal che il settore può esprimere nei confronti dei giovani, veri protagonisti della sfida sulla sostenibilità.

Il programma inizierà alle ore 11 con la presentazione dell’output della ricerca «Immagine e desiderabilità sociale tra i giovani» – Cosa pensano i giovani del settore Benessere, commissionata da Confartigianato Imprese Veneto e IVL sulla percezione e sulla visione che i giovani hanno della professione acconciatura – estetica, sia come potenziali clienti sia come operatori nel settore servizi alla persona. Gli esiti di questa ricerca apriranno ad un’attenta riflessione sul futuro del settore benessere, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata alla presentazione degli output del progetto “Future skills for a better life in Sustainable Salons” a cui seguirà la premiazione dei giovani vincitori del concorso di idee «Un logo per la sostenibilità».

La giornata rappresenterà dunque un’ottima occasione di confronto sulla necessità di acquisire una consapevolezza condivisa sul tema della sostenibilità nel settore benessere e sull’utilità di scambio e adozione di buone pratiche atte a generare valore per le imprese associate.

