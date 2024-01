13 Gennaio 2024, h. 11:14 Notizie INIZIATIVE – A Bari la terza tappa del tour organizzato da Confartigianato e TikTok per promuovere l’artigianato made in Italy

Il 12 gennaio 2024, il Padiglione Confartigianato della Fiera del Levante di Bari ha ospitato il workshop Il valore artigiano assume nuove forme, nell’ambito della collaborazione tra TikTok e Confartigianato per la promozione dell’artigianato made in Italy.

Quasi 100 i partecipanti che hanno preso parte al confronto organizzato da Confartigianato Bari – Brindisi e dal Movimento dei Giovani Imprenditori locale per approfondire le opportunità riservate ad artigiani e piccoli imprenditori sulla piattaforma digitale. “Un nuovo pacchetto di competenze da sviluppare per tanti artigiani che oggi sono chiamati ad andare oltre le semplici capacità manuali e imprenditoriali, le piattaforme digitali aprono le porte del mondo alle nostre imprese, dove possono mostrare prodotti e tecniche di lavorazione, anche e soprattutto ai più giovani”, ha spiegato il Presidente di Confartigianato Bari – Brindisi, Francesco Sgherza, ad inizio lavori.

Annunciato lo scorso giugno a Roma alla Convention dei Giovani Imprenditori Confartigianato, il progetto nasce per offrire agli artigiani italiani nuovi strumenti di comunicazione digitale, capaci di potenziare la visibilità e l’attrattività dei tanti mestieri che, con le loro creazioni e i loro prodotti, sono il biglietto da visita dell’eccellenza italiana nel mondo. #SpiritoArtigiano è il nome dell’hub creato appositamente in app per offrire agli imprenditori un palcoscenico internazionale. Obiettivo di questa call to action, accrescere la consapevolezza del patrimonio economico e sociale del saper fare italiano espresso dalle realtà artigiane, facendo leva sulla capacità della piattaforma con 1 miliardo di utenti al mondo, e 150 milioni in Europa, di amplificare le potenzialità del digitale e tradurle in impatto reale. Nato per raccogliere tutti i contenuti legati all’artigianato e lasciarsi ispirare dalla creatività dei tanti imprenditori che continuano ad arricchire la community, l’hashtag al momento ha superato i 118 milioni di visualizzazioni a sei mesi dal lancio ufficiale.

Un’alleanza d’intenti tra tradizione e progresso digitale

Gli imprenditori artigiani sono chiamati ad adeguare il proprio modello di business all’evoluzione di un’economia sempre più globale. Tradizione e progresso digitale devono diventare due facce della stessa medaglia, quella della crescita. Alla base del progetto, il comune intento di offrire a tutti gli artigiani di Confartigianato la possibilità di utilizzare la piattaforma come vetrina virtuale in cui raccontare l’eccellenza manifatturiera, l’unicità dei loro prodotti, e anche quel ‘dietro le quinte’ di mestieri a volte poco conosciuti, ma patrimonio inestimabile del Made in Italy.

L’Accademia TikTok per gli artigiani

Protagonisti del workshop di Bari, la creator Alessia Centorame, insegnante di taglio e cucito presso la Scuola di moda di Rosa Sblano e content creator conosciuta su TikTok come @alecento_ e Giuseppe Palmisano, maestro trullaro di terza generazione conosciuto su TikTok come @palmisart24trulli, oltre alla Content Partnerships Manager TikTok Italia, Monica Lanaro, Paolo Manfredi, Gianluca Bonni e Andrea Lotito, Presidenti dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Puglia e Confartigianato Bari – Brindisi. Alina Liccione, conduttrice di TeleNorba, ha moderato le due ore di evento.

L’incontro è stato pensato per avvicinare gli artigiani all’utilizzo di TikTok come abilitatore digitale per la promozione dei loro mestieri. Esattamente come i creator di TikTok, gli artigiani potranno far scoprire o riscoprire mestieri da tutelare e far vivere nel tempo, rendendo consapevoli le nuove generazioni del loro importante ruolo di motore dell’economia italiana e stimolandole a considerare questi mestieri un possibile e interessante sbocco lavorativo.

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli:

“La grande partecipazione degli imprenditori e il vasto interesse alle iniziative promosse in questo primo anno di partnership tra Confartigianato e Tik Tok ci confermano la forza del ‘valore artigiano’ capace di unire l’innovazione tecnologica con la nostra tradizione manifatturiera. Intensificheremo l’impegno per accompagnare le nostre imprese nella trasformazione digitale e per offrire visibilità ai prodotti e servizi belli e ben fatti, simbolo del made in Italy e frutto della testa, delle mani e del cuore degli imprenditori artigiani”.

Luana Lavecchia, Responsabile relazioni istituzionali TikTok Italia e Grecia:

“Siamo felici del riscontro positivo che stiamo ricevendo dagli artigiani in tutta Italia e di come TikTok stia diventando sempre più una piattaforma di riferimento per l’artigianato e il Made in Italy. Continua a crescere il numero degli artigiani italiani che hanno scelto la piattaforma per promuovere contenuti attraverso un linguaggio nuovo e autentico e di avvicinare la community alla scoperta di nuovi mestieri e di competenze uniche al mondo. Continueremo a investire in iniziative a supporto degli artigiani e delle micro e piccole imprese del nostro Paese per valorizzare questo patrimonio culturale ed economico unico”.