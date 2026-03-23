Notizie Il Sistema Confartigianato celebra la Giornata della Cultura Artigiana

In occasione della festività di San Giuseppe Artigiano, le associazioni territoriali di Confartigianato celebrato la quinta edizione della Giornata della Cultura artigiana promuovendo una serie di iniziative per riflettere sul legame tra impresa, territorio e identità culturale. Eccone alcune.

FERRARA

Confartigianato Ferrara ha celebrato la ricorrenza di San Giuseppe Artigiano presso il Monastero di Sant’Antonio in Polesine, dove si sono svolte visite guidate agli affreschi trecenteschi seguite da una tavola rotonda. Esponenti istituzionali e di categoria si sono confrontati sul tema “Artigianato, lavoro e civiltà cristiana: radici, valori e futuro “, concludendo la giornata con una Messa solenne officiata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego per ribadire la centralità della persona nel sistema produttivo.

VERONA

Confartigianato Verona ha onorato in forma solenne il Patrono degli artigiani con il tradizionale appuntamento della Santa Messa Artigiana. La celebrazione si è tenuta il 19 marzo nella Basilica di Santa Teresa, alla presenza, come celebrante, del Vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili, dei dirigenti dell’Associazione e degli imprenditori e imprenditrici veronesi. Un’occasione anche per stare assieme e socializzare tra colleghi, considerato che, per l’appuntamento di quest’anno, Confartigianato Imprese Verona ha organizzato, al termine della celebrazione, un momento conviviale.

MOLISE

A Toro, in provincia di Campobasso, Confartigianato Imprese Molise ha organizzato il “Sentiero di-Vino”, un percorso esperienziale rurale che ha permesso l’interazione tra artigiani, contadini e custodi del territorio. L’evento è proseguito in Municipio con una tavola rotonda sulle strategie di sviluppo locale, culminata nella presentazione della “Carta dei Piccoli Comuni Artigiani” e nell’assegnazione di una targa onorifica al Comune.

MODENA – REGGIO EMILIA

Lapam Confartigianato di Modena-Reggio Emilia ha scelto l’Abbazia di Nonantola per un approfondimento etico intitolato “L’impresa di San Francesco: visioni e valori 800 anni dopo”. Attraverso il parallelo tra la laboriosità di San Giuseppe e la visione comunitaria di San Francesco, i relatori hanno analizzato come coniugare la sostenibilità economica con il bene collettivo e il rispetto della “casa comune”.

UDINE

Presso la sede della LA.M.MEC. Snc, a Chiopris Viscone si è tenuta la 32ª edizione dell’incontro «Gli artigiani e il mondo del lavoro», caratterizzata da una Santa Messa accompagnata dai cori parrocchiali riuniti. All’iniziativa, volta a rafforzare lo spirito comunitario della zona, ha partecipato il presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilatti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra imprese, Chiesa e amministrazioni locali.

RIMINI

Il 19 marzo Confartigianato Rimini ha celebrato la giornata dedicata agli artigiani, che incarnano i valori della creatività, della dedizione, della maestria e della tradizione, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo presso il Tempio Malatestiano a Rimini.

TERNI

Confartigianato Terni ha celebrato la sapienza delle mani e la dignità del lavoro con una funzione religiosa presso la propria sede. È stato un momento dedicato al ringraziamento verso tutti gli imprenditori che quotidianamente trasformano idee in realtà, confermando l’impegno di Confartigianato al fianco di chi innova e custodisce le tradizioni artigiane del territorio umbro.

UDINE

Sabato 28 marzo, l’auditorium dell’I.S.I.S. “R. D’Aronco” a Gemona del Friuli ospiterà la festa del valore dell’impresa artigiana organizzata da Confartigianato Udine con la partecipazione del Presidente Marco Granelli e del Ministro Luca Ciriani. Durante la mattinata si terrà la consegna dei riconoscimenti agli imprenditori benemeriti e si susseguiranno gli interventi dei vertici regionali e camerali per tracciare le prospettive future del comparto in Friuli Venezia Giulia.