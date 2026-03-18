Comunicati stampa Referendum giustizia – Lettera aperta alle imprese: “Importante partecipare al voto”

Le imprese devono poter contare su certezza e rapidità della giustizia civile. Ne va della loro competitività. Ne è convinta Confartigianato impegnata da sempre nel sostenere la necessità di un sistema giudiziario efficiente e veloce, condizione per incoraggiare gli investimenti, favorire nuova occupazione e accompagnare una crescita solida e duratura.

In quest’ottica di attenzione al tema della giustizia, in vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli ha firmato, congiuntamente con i Presidenti di Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria, una lettera aperta agli imprenditori nella quale si segnala l’importanza di partecipare al voto.

Ecco il testo della lettera congiunta sottoscritta dalle principali organizzazioni datoriali

REFERENDUM: LA GIUSTIZIA È UN TEMA CHE RIGUARDA ANCHE L’ECONOMIA. PARTECIPARE AL VOTO È IMPORTANTE

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a esprimersi, attraverso il referendum confermativo, sulla riforma costituzionale della giustizia. Gli esiti della consultazione saranno validi a prescindere dal quorum dei votanti e determineranno l’entrata in vigore o meno della riforma.

Il buon andamento della giustizia è un interesse pubblico fondamentale sancito dalla Costituzione.

Per chi fa impresa, inoltre, la giustizia è una vera e propria infrastruttura del sistema produttivo, al pari delle reti, dell’energia o della logistica, essenziale per assicurare la massima efficienza del sistema e, conseguentemente, poter programmare con fiducia, innovare, competere e produrre ricchezza per il Paese.

Riteniamo che sia doveroso andare a votare perché il referendum è un primario strumento di partecipazione politica e democrazia diretta, attraverso il quale ogni persona esplica la propria responsabilità di cittadino italiano e, nel caso di chi fa impresa, di imprenditore. Ed è importante che cittadini, lavoratori e imprenditori partecipino informati al voto.

Partecipiamo al voto, per prenderci cura della qualità delle istituzioni e contribuire attivamente alla costruzione delle regole che determinano lo sviluppo economico e sociale del Paese.

I firmatari: Marco Granelli, Confartigianato – Ettore Prandini, Coldiretti – Massimiliano Giansanti, Confagricoltura – Maurizio Gardini, Confcooperative – Carlo Sangalli, Confcommercio – Emanuele Orsini, Confindustria