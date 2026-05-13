Notizie Laurea in management dell’artigianato e delle Pmi: il 15 aprile la presentazione a Palermo

Palermo è pronta ad ospitare “ArtigianIA”, l’evento di presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle Pmi, una novità assoluta per il sistema formativo italiano.

L’iniziativa, promossa da Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo, Confartigianato Imprese, Confartigianato Sicilia, si svolgerà venerdì 15 maggio, con inizio alle ore 11, nell’Aula Magna del Complesso Monumentale dello Steri.

I lavori, che vedranno gli interventi del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, si apriranno con i saluti istituzionali affidati a Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Emanuele Alessandro Virzì, Presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, e Roberto Lagalla, Sindaco della Città di Palermo. A rappresentare la Regione Siciliana interverranno Edmondo Tamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive, e Girolamo Turano, Assessore Regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

L’evento proseguirà con la relazione di Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, incaricato di illustrare il 5° Radar Artigiano, e con la presentazione del corso di laurea da parte di Marcantonio Ruisi, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Ateneo palermitano.

Giulio Sapelli, storico ed economista, Presidente della Fondazione Germozzi, illustrerà il valore strategico dell’alta formazione artigiana. Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli approfondirà il tema delle competenze e dell’identità artigiana nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il dibattito proseguirà con un confronto sul legame tra università e territori che vedrà protagonisti nuovamente il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri insieme a Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana.

Le conclusioni della mattinata, moderata dal giornalista Nino Amadore, corrispondente da Palermo de “Il Sole 24 Ore”, sono affidate alla Senatrice Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.

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