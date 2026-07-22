Territorio Inclusive Sustainability: quando la sostenibilità passa dal lavoro. L’iniziativa di Confartigianato Lombardia

Il concetto di sostenibilità non si limita alle questioni ambientali. Esiste una sostenibilità altrettanto decisiva che riguarda le persone, il lavoro e la tenuta sociale delle comunità: è la cosiddetta Inclusive Sustainability. Una sfida che, in un tempo segnato da profonde incertezze geopolitiche, impone di interrogarsi sulla capacità del Paese di continuare a crescere, restare competitivo e preservare la propria coesione sociale. A maggior ragione in un contesto caratterizzato dal calo demografico, dalla crescente difficoltà nel reperire personale e dalla necessità di valorizzare tutte le energie disponibili.

È da questa consapevolezza, affinata dal lavoro di analisi dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, che prende forma una riflessione destinata a superare i confini regionali. I numeri raccontano infatti una Lombardia capofila: prima regione italiana per presenza di lavoratori e imprenditori stranieri nel sistema delle micro e piccole imprese, un territorio nel quale oltre 600mila lavoratori stranieri contribuiscono ogni giorno alla competitività del tessuto economico e più di 130 mila persone hanno scelto di fare impresa, spesso proprio nell’artigianato. Una realtà che rende la regione un laboratorio avanzato di integrazione economica e sociale.

Dietro questi numeri si nasconde una questione che riguarda l’intero Paese: il declino demografico, la crescente difficoltà nel reperire personale, la necessità di rendere il lavoro nuovamente attrattivo e la capacità di accompagnare persone provenienti da ogni parte del mondo in percorsi di inclusione fondati su formazione e occupazione fino all’imprenditorialità.

Il tema non è soltanto economico. È sociale, culturale e politico: significa, infatti, interrogarsi su quale modello di sviluppo vogliamo costruire.

Perché la sostenibilità vera passa esattamente da questo: riconoscere che non esiste crescita duratura senza persone, che non esiste competitività senza lavoro e che non potremo contare su uno sviluppo solido senza la capacità di trasformare un cambiamento demografico e sociale in un’opportunità collettiva.

Confartigianato Lombardia ha promosso, su questo tema, un percorso di approfondimento e sensibilizzazione

Leggi il servizio su L’Espresso – 17 luglio

Leggi il servizio su Corriere della Sera – 20 luglio

Guarda il servizio (da 12:13) su Rai TGR Lombardia – 22 luglio