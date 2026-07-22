Territorio Scuola per Imprenditori di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino: successo confermato nella XXI edizione

Si è conclusa con la consegna degli attestati la XXI edizione della Scuola per Imprenditori, il percorso formativo gratuito organizzato da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e rivolto a imprese e professionisti del territorio.

Il tema di quest’anno è stato “Management Crisis e Stress Test. Gli strumenti digitali per la gestione. Applicazioni ed approcci operativi”.

Coordinata dal professor Gian Luca Gregori, Presidente della Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale, la Scuola ha registrato quasi 300 iscritti che hanno seguito le lezioni in presenza ad Ancona, presso il Centro Direzionale, e in collegamento nella sede provinciale di Pesaro e nelle sedi territoriali di Cagli, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano.

Otto gli incontri serali in cui è stata articolata durante i quali i docenti dell’Università Politecnica delle Marche Luca Marinelli, Walter Lasca, Stefano Marasca, Marco Baldi si sono alternati in cattedra approfondendo e proponendo attività pratiche ed esercitazioni su temi strategici come analisi economico-finanziaria, controllo di gestione, marketing e reputazione digitale, cybersecurity alla luce delle nuove tecnologie e soprattutto dell’Intelligenza artificiale, strumento ormai imprescindibile nella gestione e amministrazione di un’impresa.

“La significativa partecipazione conferma quanto gli imprenditori sentano il bisogno di occasioni qualificate di formazione e confronto”, dichiarano il Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini e il Segretario Marco Pierpaoli. “In uno scenario complesso, rafforzare le competenze significa rendere le nostre imprese più consapevoli, solide e capaci di affrontare il cambiamento”.

“La Scuola per Imprenditori continua a distinguersi per la capacità di tradurre conoscenze e innovazione in strumenti operativi. Questa edizione ha offerto indicazioni concrete per anticipare le criticità, utilizzare consapevolmente le tecnologie digitali e assumere decisioni strategiche fondate su dati e analisi in uno scenario in cui è sempre più complesso, se non impossibile, pianificare”.

Il percorso si conferma così uno spazio di aggiornamento e crescita a supporto degli imprenditori e dei professionisti che intendono affrontare con maggiore preparazione le trasformazioni economiche, organizzative e tecnologiche.