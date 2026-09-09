Notizie A Bruxelles il Presidente Granelli incontra la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Ruolo delle micro e piccole imprese nella politica industriale UE e principio del “Think Small First”: questi i temi al centro dell’incontro tra una delegazione di Confartigianato guidata dal Presidente Marco Granelli e la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in occasione della missione a Bruxelles per celebrare gli 80 anni della Confederazione.

Il Presidente Granelli, accompagnato dal Delegato all’Europa di Confartigianato Luca Crosetto e dal Segretario Generale Vincenzo Mamoli, ha ribadito alla Presidente Metsola la necessità di porre maggiore attenzione alle esigenze delle MPMI e dell’artigianato nella definizione delle politiche dell’Unione, proseguendo il confronto già avviato nei precedenti incontri sui principali dossier europei. «Il presidio di Confartigianato Imprese a Bruxelles – ha spiegato Granelli – testimonia l’impegno della Confederazione per promuovere norme europee a misura di piccola impresa, nella consapevolezza che una quota sempre più rilevante delle regole che interessano le imprese viene definita a livello europeo».

Tra le tante questioni affrontate nel colloquio c’è anche il Regolamento imballaggi, per il quale Confartigianato Imprese chiede certezza giuridica e tempi adeguati per le imprese. Attenzione anche alla revisione delle norme sugli appalti pubblici, il cui iter prende avvio proprio questa settimana: per la Confederazione sarà fondamentale preservare le specificità nazionali e rafforzare la partecipazione delle micro e PMI. Infine, Granelli ha richiamato la necessità di una riflessione sul Regolamento per l’accelerazione industriale, a partire dall’individuazione dei settori strategici, affinché siano adeguatamente sostenuti anche i comparti caratterizzanti il Made in Italy, nei quali le MPMI svolgono un ruolo essenziale.