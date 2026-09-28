Territorio Ad Ancona Confartigianato inaugura ‘Faresalute’, nuovo Centro Polispecialistico. Eseguiti oltre 500 screening gratuiti

Una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione, alle persone, al valore della comunità, ma anche alle emozioni quella di sabato 26 settembre in cui Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino ha inaugurato ad Ancona, “Fare Salute”, il nuovo Centro Polispecialistico nato per offrire al territorio un punto di riferimento capace di integrare prestazioni sanitarie, prevenzione e accompagnamento della persona.

L’inaugurazione, con la benedizione di Monsignor Angelo Spina, nell’ambito della Festa del Socio che ha riunito imprenditori, famiglie e rappresentanti del Sistema associativo in una giornata nella quale i temi della salute e del benessere si sono intrecciati con quello dell’appartenenza. Momenti centrali la consegna degli attestati “Magister Vitae et Artis” agli artigiani che, dopo una vita dedicata all’impresa e al lavoro, hanno mantenuto vivo il legame con Confartigianato anche dopo il pensionamento attraverso ANAP, seguito dal taglio del nastro del nuovo centro polispecialistico.

Nel corso dell’Open Day, che ha vista la partecipazione di numerose autorità, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e gli assessori regionale alla Sanità Paolo Calcinaro e alle Attività Produttive Giacomo Bugaro, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e gli assessori comunali ai Servizi sociali e Welfare Emanuela Caucci e alle Attività economiche Angelo Eliantonio, Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gian Luca Gregori, Presidente Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale, il presidente dell’Ordine dei Medici di Ancona Fulvio Borromei, Fabio Menicacci segretario nazionale di ANCoS APS e ANAP e Guido Celaschi presidente nazionale Anap insieme a Sandro Tiberi presidente regionale, i partecipanti hanno potuto visitare gli spazi, incontrare i professionisti e conoscere direttamente i servizi del Centro. Grazie ad ANCoS APS, sono stati, inoltre, eseguiti più di 500 tra consulenze e screening gratuiti.

Ospite speciale della giornata Paolo Ruffini che, nei suoi interventi, con delicatezza ed ironia, ha sottolineato il valore delle relazioni umane, dell’ascolto e della capacità di costruire comunità.

“Con Fare Salute allarghiamo il perimetro del nostro impegno”, sottolineano il Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini e il Segretario Marco Pierpaoli. “Accanto al supporto alle imprese, siamo sempre più vicini alle persone, agli imprenditori e alle loro famiglie con una struttura nata per dare risposte concrete, semplificare la quotidianità, essere un luogo nel quale salute, prevenzione e attenzione alla persona si incontrano”.

Il nuovo Centro, illustrato dal Direttore scientifico Giuseppe Lavenia e dall’Amministratore Unico Samuele Aquilanti, riunisce oltre 20 specialità mediche e sanitarie, attività di chirurgia ambulatoriale a bassa complessità e numerosi servizi specialistici integrati. Tra questi Medicina del Lavoro, Centro del Sonno, Ozonoterapia, certificazioni medico-sportive, servizi di psicologia, neuropsicologia e salute mentale e un Polo dedicato all’apprendimento, ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e alla plusdotazione.

Elemento distintivo della struttura che ha visto l’importante sostegno di ANCoS, l’accompagnamento dell’utente durante l’intero percorso, dalla fase diagnostica fino al supporto nella gestione della documentazione e delle pratiche burocratiche collegate, con l’obiettivo di rendere più semplice affrontare anche i momenti di maggiore fragilità.

Tra le esperienze proposte anche lo screening attraverso Capsula, tecnologia non invasiva in grado di rilevare in pochi minuti alcuni dei principali parametri relativi ai sistemi cardiovascolare, respiratorio e metabolico, insieme a indicatori sullo stato di forma fisica e sullo stile di vita.

Grande interesse per ‘Cronotopo 1 – Filamenti di luce’, installazione audiovisiva relazionale curata dal professor Carlo Ventura dell’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi. Attraverso speciali sensori, i visitatori hanno potuto osservare in tempo reale le risposte dell’organismo agli stimoli di un ambiente nel quale ricerca scientifica e linguaggi artistici entrano in relazione.

Chi non ha potuto usufruire nel giorno dell’inaugurazione dell’opportunità di vivere l’esperienza proposta da ‘Capsula’ e ‘Cronotopo 1 – Filamenti di luce’, ha tempo fino a gennaio per prenotandosi gratuitamente sul sito faresalute.com.

“Vogliamo dare una risposta concreta ai bisogni delle persone e delle famiglie, facilitando l’accesso alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura”, evidenzia Giulia Mazzarini, Vice Segretaro di Confartigianato e responsabile Confartigianato Persone. “Fare Salute è aperto a tutti e prevede tariffe agevolate per i soci Confartigianato. Il valore sociale del progetto è proprio nella possibilità di accompagnare la persona non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche negli aspetti pratici e burocratici. A questa attività si affiancheranno periodicamente giornate dedicate a specifiche problematiche, consulenze e screening gratuiti”.