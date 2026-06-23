Territorio Al Maestro gelatiere Antonio Mezzalira il decimo Tre Coni consecutivo del Gambero Rosso

Il Maestro gelatiere Antonio Mezzalira, titolare di Golosi di Natura di Piazzola sul Brenta (PD) e associato a Confartigianato Imprese Padova, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dei Tre Coni del Gambero Rosso per il decimo anno consecutivo. Un riconoscimento che conferma il valore di un imprenditore che rappresenta al meglio la qualità e l’innovazione del Veneto nell’arte del gelato artigianale, e che è stato proclamato a Napoli durante la presentazione della nuova edizione della Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, che assegna il massimo riconoscimento alle realtà che raggiungono i più elevati standard qualitativi nel panorama nazionale della gelateria artigianale.

Dieci anni nell’eccellenza del gelato artigianale, quindi, che confermano il valore di un imprenditore che rappresenta al meglio la qualità e l’innovazione dell’artigianato in Veneto e un motivo di grande orgoglio, non soltanto per la categoria degli artigiani alimentari ma per l’intero tessuto produttivo regionale. La sua attività testimonia come competenza, passione, formazione continua e attenzione alla qualità possano tradursi in un percorso di eccellenza riconosciuto a livello nazionale.

Il Presidente regionale dei gelatieri di Confartigianato Imprese Veneto, Daniele Dell’Antonia: “Antonio Mezzalira incarna perfettamente i valori dell’artigianato veneto: professionalità, innovazione, legame con il territorio e costante ricerca della qualità. Il suo successo è il successo di un modello imprenditoriale che valorizza il sapere artigiano e contribuisce a promuovere l’immagine del Veneto nel mondo”.